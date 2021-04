Camera betrapt sluikstorters in Waregem

In Waregem zijn 93 sluikstorters betrapt doordat ze tijdens hun overtreding gefilmd werden met een camera. De camera's werden vooral geplaatst op zwerfvuilgevoelige plaatsen.

Vaak gebeurt sluikstorten aan de glasbol of de textielcontainer zelf. De meest toegepaste vorm van sluikstorten is dan weer de gewone plastieken tas met huishoudelijk afval. Voor al dat sluikstorten in Waregem en omgeving kregen vorig jaar 38 mensen een gasboete, samen goed voor 3.920 euro.

Ook dit jaar zijn alweer 16 sluikstorters betrapt.

De stad Waregem, de politiezone Mira en de afvalintercommunale Imog zijn tevreden met deze eerste resultaten van het inzetten van de camera's tegen zwerfvuil. De partners willen er zeker mee doorgaan en willen ook nog meer sensibiliseren tegen zwerfvuil.

Ergernis

Zwerfvuil staat hoog op de lijst van ergernissen bij de inwoners. Het bestuur van Waregem wil samen met Imog de strijd tegen sluikstorten opvoeren. Ook Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir wil steeds meer lokale overheden aansporen om hun handhaving tegen sluikstorten op te voeren.