In Kortrijk is gewezen VRT-cameraman Roland Lammens overleden. Hij is er 89 geworden.

Jarenlang vormde Lammens met echtgenote Trees Acke een onafscheidelijk camerateam dat duizenden reportages inblikte voor de openbare omroep, toen nog BRT, en andere zenders.

Roland Lammens, Kortrijkzaan in hart en nieren, werd op 11 juni 1930 geboren in de drukkersfamilie Lammens. Van jongs af was hij geboeid door fotografie en film. Tientallen jaren was hij aan de slag als freelance cineast, samen met echtgenote Trees die de klankopnames verzorgde. Hij werkte vooral voor de openbare oproep, maar later ook voor de commerciële zenders VTM en RTL.

Sinds vorig jaar verbleef hij in het rustoord St.Vincentius aan de Houtmarkt. Een longontsteking is hem fataal geworden.