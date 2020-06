Cameranetwerk zal kusttoeristen massaal volgen

Een netwerk van slimme camera's gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, schrijft De Tijd woensdag. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.

Het West-Vlaamse provincie­bedrijf Westtoer gunde dinsdagavond daarvoor een contract aan het Brugse technologiebedrijf Citymesh, bevestigt Sabien Lahaye-Battheu, West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en de voorzitter van Westtoer, aan De Tijd. Bedoeling is dat er over de hele kustlijn 250 slimme camera's komen.

De camera's zijn voorzien van software die virtuele lijnen op de gemaakte beelden trekt. Als mensen over die lijnen lopen, telt de software hen. De technologie brengt de gegevens over het aantal mensen in de verschillende zones dan zonder menselijke tussenkomst samen tot een druktekaart voor de hele kust.

De kustgemeenten zullen met de druktekaart kunnen anticiperen op een te grote toestroom aan mensen, claimt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. De politie zal zo niet alleen een oogje in het zeil kunnen houden, de gegevens zijn ook nuttig om het verkeer te sturen, aldus Decaluwé.