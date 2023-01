Camera's aan jeugdhuis Poperinge

Poperinge zal zeven extra bewakingscamera's installeren in en rond het jeugdcentrum De Kouter. De stad doet dat na verschillende vechtpartijen op fuiven in de zaal.

Onder meer in augustus en november vorig jaar deelden agressieve jongeren rake klappen uit aan andere fuifgangers. Dat leidde voor de rechtbank van Ieper al tot veroordelingen voor opzettelijke slagen en verwondingen. In de buurt hangen al enkele camera's, maar die dekken een te klein gebied. Om vechtersbazen af te schrikken komen er vrijdag 7 nieuwe camera's bij: in de zaal zelf maar ook op de parking en het stadspark vlakbij.

Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge: "We willen een positief fuifklimaat. Zodat de jonge mensen van hier en buiten Poperinge naar hartenlust en met plezier kunnen uitgaan en elkaar ontmoeten. Vechtpartijen horen daar niet bij. We ondernemen meteen actie om de zaak beter in beeld brengen zodat we bij nieuwe feiten de dader(s) makkelijker en sneller kunnen identificeren."