Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts beslist. De maatregelen moeten verhinderen dat transmigranten er in vrachtwagens klauteren om in Engeland te geraken. Tot voor enkele weken geleden liepen er op de parkings privébewakers rond. Nu niet meer en op de parkings zijn intussen weer meerdere transmigranten gespot, vooral in Mannekensvere. Vorige week nog werd een groep van 30 vluchtelingen onderschept in de buurt van de snelwegparking van Jabbeke.