Camera's moeten kritieke infrastructuur op zee beschermen

Met 50.000 passages per jaar is de Noordzee drukker dan ooit. De wet maritieme beveiliging, die de veiligheid op zee en in de havens regelt, was daarom aan vernieuwing toe. Bovendien heeft de Russische invasie in Oekraïne aangetoond dat de kritieke infrastructuur op het Belgische deel van de Noordzee - 2,2 gigawatt aan windmolens, het stopcontact op zee en tientallen onderzeese kabels en pijpleidingen - beveiligd moet worden tegen sabotage en spionage.

Bewakingscamera's op zee moeten daartoe bijdragen. Tot nog toe kon dat niet, omdat de wet die de privacy regelt niet aangepast is aan de situatie op zee. Een nieuw koninklijk besluit dat op 1 januari in werking treedt past daar een mouw aan, waardoor zowel intelligente camera's om vaartuigen automatisch te herkennen als mobiele camera's op zee kunnen worden gebruikt. De toestellen kunnen geïnstalleerd worden aan boord van boten of vliegtuigen, of via drones werken.

Om de privacy te waarborgen moet iedereen die een camera op zee gebruikt aan de GDPR-wetgeving voldoen, en dus een register bijhouden met de wijze waarop de gegevens worden verwerkt en waarop de beelden bekeken kunnen worden. Op straat is een pictogram dat waarschuwt dat er gefilmd wordt voldoende om toestemming te verkrijgen, maar omdat dat op zee niet mogelijk is volstaat een vermelding op de website van het directoraat-generaal scheepvaart een een publicatie in de 'Berichten aan Zeevarenden'. Alleen de overheid zal de camera's kunnen monitoren.

De wettekst die de inzet van camera's op zee mogelijk moet maken werd in juli al goedgekeurd in de Kamer. Intussen is het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.