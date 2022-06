Camera's moeten vrachtwagens in buurt schoolpoorten controleren

Nu hebben sommige gemeenten al een charter dat zwaar verkeer verbiedt om langs scholen te rijden tijdens de drukste uren. Maar de politie heeft onvoldoende mensen om dat te controleren. Camera's en hogere boetes moeten nu een oplossing bieden.

Het zware vrachtverkeer van en naar Meulebeke komt door een omleiding langs het centrum van Tielt. Ook langs de schoolpoorten.

"We zien de laatste maanden een toename tot 2600 vrachtbewegingen per dag, langs die vier scholen, dwars door ons historisch stadscentrum. Dat is heel onveilig voor de kinderen. We hebben hier een lagere school, een kleuterschool. Hier op dit punt zien we dat voetgangertjes en de fietsers op de rijbaan gedwongen worden en daar de weg moeten delen met het zwaar vrachtverkeer", klinkt het.

Deze ochtend heeft de commissie een wetsvoorstel van Vooruit goedgekeurd om camera's te hangen in schoolbuurten.