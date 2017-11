De pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde laat camera’s plaatsen in zijn zes kerken.

Dinsdag werd voor de zoveelste keer geld gehaald uit de offerblokken, en dat met een lijmstok. De pastoor heeft een vermoeden wie de dader is, maar heeft geen bewijzen.

In twee kerken hangen al camera’s en tegen eind dit jaar moeten er in alle kerken camera’s hangen. Sociale controle is blijkbaar onvoldoende, zegt de pastoor. “Camerabewaking is de enige manier om de dief af te schrikken en te vatten.”