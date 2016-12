Cameraschild rond Kortrijk tegen criminaliteit en voor trajectcontroles

De federale regering investeert meer dan 5 miljoen euro in slimme camera’s in het zuiden van West-Vlaanderen, meer bepaald op de E17, de E403, de A19 en de R8. Het gaat om 29 camera's met nummerplaatherkenning.

Ze maken deel uit van een cameraschild tegen de criminaliteit in de grensregio. Maar een aantal camera’s zullen ook voor trajectcontrole ingezet worden.

Er komen nieuwe intelligente camera’s op de autowegen in het zuiden van West-Vlaanderen: 5 op de A19 tussen Kortrijk en Ieper, zes op de E403 tussen Kortrijk en Doornik en 8 op de R8, ring rond Kortrijk en negen op de E17. Dat heeft de federale regering beslist.

"Ik heb de bevestiging gekregen van de minister enkele dagen geleden. Hij is van plan om in West-Vlaanderen alleen al 5,4 miljoen euro aan camera’s te plaatsen, dus in onze regio gaat om 29 camera’s. en wat ook belangrijk is, is dat op bepaalde stukken autosnelweg zal voorzien worden in trajectcontrole, dat betekent dat men tussen 2 punten zal meten hoe snel mensen rijden", aldus burgemeester van Kortrijk Van Quickenborne

Trajectcontroles komen er op de E17 tussen Kortrijk en de Franse grens en op de A19 tussen Wevelgem en Ieper. Maar vooral in de strijd tegen de criminaliteit zullen de camera’s deel uitmaken van het cameraschild waarin de politiezone Vlas fors investeert op alle toegangswegen naar Kortrijk.

De grenscontroles op de E17 in Frankrijk blijven zeker duren tot na de Franse presidentsverkiezingen.