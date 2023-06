Cameraschild schrikt transmigranten in haven Zeebrugge af

De haven van Zeebrugge is steeds beter bestand tegen vluchtelingen die er binnendringen om zo in het Verenigd Koninkrijk te raken. Wellicht schrikt vooral het sterk uitgebouwde cameraschild in de Zeebrugse haven mensensmokkelaars af.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn slechts 46 transmigranten betrapt. Geen van hen kwam via het spoor en de helft was al van ver buiten onze provincie op een vrachtwagen als verstekeling meegereisd. Drie jaar geleden ging het nog om ruim 2.000 transmigranten. Het cameraschild, waarin ook het Verenigd Koninkrijk mee in investeerde, schrikt de transmigranten vermoedelijk af. In het najaar opent bovendien een gemeenschappelijke controlekamer, waar ze de cameranetwerken van alle partners synchroon gaan monitoren.