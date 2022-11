Camille Dhont sluit concertenreeks af in uitverkochte Lotto Arena

Camille Dhont uit Wevelgem heeft er dit weekend vijf shows opzitten in de Lotto Arena in Antwerpen. Alle vijf concerten waren uitverkocht.

40.000 fans hebben dit weekend de 21-jarige zangeres live aan het werk gezien tijdens een van de vijf concerten die dit weekend op de planning stonden. Ze is daarmee de jongste Vlaamse solo artieste die daarin slaagt.

Ze begon als jonge actrice in een jeugdreeks op Ketnet in 2018. Twee jaar later tekende ze haar eerste platencontract en scoort ze de ene hit na de andere. Met veel spektakel en glamour bezorgt Camille haar vooral jonge fans een onvergetelijke avond, vol vuurwerk.