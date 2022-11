Campagne in frituren moet probleem wachtlijst pleegzorg mee aanpakken

200 kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking in onze provincie staan op de wachtlijst voor een pleeggezin. En dat aantal stijgt nog altijd. Tijdens Week van de Pleegzorg die morgen start, loopt een campagne in bijna 60 West-Vlaamse frituren.

In Vlaanderen zijn liefst 1000 kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking op zoek naar een nieuwe of tijdelijke thuis. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als vier jaar geleden. De wachtlijst wordt steeds langer.

"Helaas staan er ook in West-Vlaanderen heel wat kinderen te wachten op een plekje in een warm gezin. Momenteel zijn dat er iets meer dan tweehonderd. Dus we zijn zeker nog op zoek naar mensen met een plek in hun hart en in hun huis", klinkt het bij Nelle Devisscher van Pleegzorg Vlaanderen.

Diverse redenen

Een vijftigtal West-Vlaamse frituren doen mee aan de nieuwe campagne van Pleegzorg Vlaanderen. "Met de actie krijgen pleeggezinnen een gratis familiefriet, dat is wel een mooie actie. Dus als wij daar als frituur kunnen aan deelnemen, is dat super", klinkt het bij Chrissy De Reuse van Frituur 't Hazegras in Oostende, die zelf ook de pleegzorg doet van haar broer.

Zoals Chrissy nemen familieleden of mensen in het netwerk van een kind of jongere vaak de zorg op zich. "Ook daarvoor kunnen ze een beroep doen op pleegzorg, maar dat weten velen niet", zegt Nelle.

Daarnaast zijn er ook heel wat andere redenen om aan pleegzorg te doen. "Ik kon zelf niet zwanger geraken", getuigt Inge Beydts die al zes jaar pleegmama is. "Er zijn hier nog zoveel kindjes die hulp nodig hebben, maar vaak wordt daar niet over gepraat. Het zijn natuurlijk kindjes met een rugzakje, maar het is zo mooi om te zien hoe gelukkig je hen kan maken."

"Ook in vakanties of weekends"

Er nog veel onwetendheid over pleegzorg. "Velen denken dat het vaak gaat om buitenlandse kinderen, maar pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie", zegt Inge. Toch kan je je ook kandidaat stellen om pleegouder te worden van een niet-begeleide minderjarige vluchteling.

"Pleegzorg hoeft ook niet voor altijd te zijn, in tegendeel. Meestal gaat het om tijdelijke opvang", legt Nelle uit. "Dat kan gaan van een paar dagen, over enkele weken of maanden, tot jaren of in bepaalde gevallen levenslang."

Als je je kandidaat stelt als pleegouder, kan je zelf kiezen in welke categorie je wil instappen. "Velen kiezen er ook voor om enkel crisisopvang te doen, dat zijn dan enkele dagen of weken. Om ondertussen een langdurige opvang te zoeken. Of je kan ook beslissen om enkel in weekends of vakanties voor een kind te zorgen."

Wie zelf interesse heeft, kan een digitale infosessie volgen via de website van Pleegzorg.