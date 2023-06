Campagne #LokaalWerkt zet jobs bij lokale besturen in de kijker

Er zijn ongeveer 195.000 mensen actief bij de lokale besturen, maar toch zijn er ook nog veel vacatures die niet ingevuld raken. Om mensen te laten zien dat het fijn is om bij een lokaal bestuur te werken, vormden medewerkers een groot hart. De actie maakt deel uit van een groter plan: #LokaalWerkt. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten mikt met de campagne onder andere op mensen die actief zijn in andere sectoren, de zogenaamde zij-instromers. Daarmee willen ze vermijden dat de dienstverlening in het gedrang komt.