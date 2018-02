Campagne stelt niet perfecte ouders gerust

Het project wil ouders ervan bewust maken dat je als mama of papa niet alles perfect hoeft te doen. Een gezinsleven combineren met het werk en nog voldoende tijd vrijmaken voor jezelf, het is een uitdaging waar veel jonge ouders mee worstelen.

Meter van de campagne is de Brugse auteur Lara Taveirne, ook mama van twee. “Ik heb het gevoel dat ik zoveel kostbare energie ben kwijtgespeeld aan denken dat alles perfect moet zijn. Ik had altijd het idee dat andere ouders alles beter deden. Maar je wordt niet als ouder geboren en er is geen snelcursus waarin je leert omgaan met huilende kinderen of slapeloze nachten.” (lees verder onder de foto)

VIVA-SVV gaat nu op toer en zal onder meer gespreksavonden organiseren in Kortemark, Brugge, Gistel en Roeselare. De infoavond relativeert het ideaalbeeld van de perfecte, geduldige en creatieve ouder. "Een psychologe geeft tips om in een wereld vol schermpjes, overvolle agenda’s en hoge verwachtingen je prioriteiten te stellen en rust in je eigen hoofd en dat van je kinderen te brengen. Je krijgt ook tips over hoe je in het dagelijkse ouderschap waakt over zelfzorg en verbinding met je partner."