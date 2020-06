Campagne tegen Killer Robots wint Ieperse Vredesprijs

De gemeenteraad van Ieper heeft gisteravond unaniem beslist dat de internationale "Campaign to stop killer robots" de driejaarlijkse Ieperse Vredesprijs 2020 wint.

Uit de vijf kandidaten werd deze organisatie gekozen door ruim 2.000 mensen die gestemd hebben. Killer Robots zijn autonome wapensystemen die een doelwit kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Dit betekent dat het wapensysteem dodelijk geweld kan gebruiken zonder directe instructies van een mens. Die functie kan worden toegepast op verschillende wapensystemen, zoals een gevechtstank, straaljager of een schip.

Geen drones

Een veel voorkomend misverstand is dat killer robots hetzelfde zijn als drones. Bij een drone is er echter een mens die doelwitten op afstand selecteert en besluit aan te vallen. De Verenigde staten, China, Israël, Zuid-Korea, Rusland en het Verenigd Koninkrijk werken aan dit soort wapensystemen die autonome besluiten kunnen nemen over het selecteren en aanvallen van doelwitten. Killer robots bestaan nog niet, maar er zijn al wel voorlopers die de trend naar verdergaande autonomie duidelijk laten zien. Dit roept vele juridische, veiligheids- en ethische bezwaren op.

Een groep van internationale NGO’s onder leiding van Human Rights Watch heeft de internationale campagne ‘to stop Killer Robots’ opgezet. De campagne heeft tot doel om tot een wereldwijd verbod te komen op de ontwikkeling, productie en inzet van killer robots. De Ieperse Vredesprijs 2020 zal worden uitgereikt op 11 november. Vorige winnaars van de Ieperse Vredesprijs waren o.a. White Helmets, de Congolese arts Dr. Denis Mukegwe en Sima Samar en de Afghanistan Independent Human Rights Commission.