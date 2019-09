We zitten volop in de oogstperiode en dat betekent dat er op veel plaatsen modder op de wegen ligt. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Met de jaarlijkse campagne ‘modder op de weg, gevaar op de weg’ roept de provincie dan ook iedereen op om voorzichtig te zijn en zijn verantwoordelijk op te nemen.

Aanleiding voor deze campagne is een reeks zware ongevallen in de provincie in het oogstseizoen, 19 jaar geleden. Daarbij vielen ook 3 dodelijke slachtoffers. De campagne ‘modder op de weg, gevaar op de weg’ loopt tot eind december.