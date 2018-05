In Hooglede is het startschot gegeven voor een nieuwe campagne die respect vraagt voor boeren en hun producten.

Het eerste campagnebord is geplaatst bij aardbeienteler Koen Verhoest. Het gaat om een initiatief van de provinciale landbouwkamer West- Vlaanderen . Met de campagne willen de initiatiefnemers duidelijk meegeven dat het niet ok is om zomaar groente of fruit van het veld te halen. Die worden zo nu en dan gestolen, terwijl de boer er hard heeft voor gewerkt.