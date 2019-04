Campagne voeren met podcasts

Zo maakt Maxim Veys (sp.a) uit Kortrijk gebruik van Tinder en podcasts. Veys: “Ik wil zoveel mogelijk rechtstreeks met mensen in contact komen om ons verhaal te vertellen. Politiek draait vandaag nog te vaak om korte, vluchtige boodschappen in slogans. De inhoud gaat daarbij vaker wel dan niet verloren.”

Podcast 'Screwcast Politics'

Maxim Veys lanceerde de podcast 'Screwcast Politics'. In de eerste aflevering gaat hij samen met Joost Bonte (vzw SmartOnDrugs) in op de regulering van cannabis. Binnenkort komt er een reeks afleveringen over de wooncrisis. Maxim heeft de ambitie om ook na de verkiezingen met de podcast verder te gaan. "Het geeft mij de kans om dieper in te gaan op thema’s die mij interesseren en waar ik mij ook politiek op wil profileren,” aldus Veys. “Ik nodig telkens een expert uit om het over een bepaald onderwerp te hebben. We gaan na hoe iets in elkaar zit, wat het probleem is, en wat een mogelijke oplossing kan bieden. Ik praat uiteraard ook over onze eigen voorstellen.”