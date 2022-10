In 2015 is de provincie gestart met een de strijd tegen zwerfvuil. Maar er is geen beterschap. Integendeel. Het zwerfvuil is nog toegenomen, van 3,13 kilo per Vlaming in 2017 naar 3,44 in 2019. Ook sluikstorten is verhoogd van 4,10 naar bijna 4,50 kg per inwoner. En verwacht wordt dat dat in 2020 nog meer zal zijn, door de coronacrisis.