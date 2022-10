Campingmoord: de drie beklaagden zijn schuldig aan moord

Maandagavond kregen de beschuldigden van voorzitter Bart Meganck nog het laatste woord. Eventueel mochten ze daarmee nog wachten tot vanochtend, maar dat hoefde niet voor Alain D. "Ik heb niets te zeggen", klonk het onmiddellijk. Ook Julien B. en Romuald V. stonden prompt recht en stelden dat ze niets meer toe te voegen hadden. Het hof en de jury hebben zich vanmorgen teruggetrokken voor de beraadslaging over de veertien schuldvragen. En die heeft de drie schuldig verklaard aan de moord op Mihael Parrent.

"Schuldig aan moord en lijkverberging", zegt Openbaar Ministerie

De openbaar aanklager vergeleek de feiten gisteren nog met een stierengevecht, waarbij alle beschuldigden in verschillende fases bijdroegen aan de dood van Mihael Parrent (37).

Het slachtoffer lag op 6 december 2017 te slapen in caravan 116 op camping Marva III in Middelkerke. "In de eerste fase wordt hij uit de slaapkamer gehaald. De stier wordt in de arena gebracht. Dat is de fase van het gezwaai met de cape en het vrolijke olé-geroep," zegt het Openbaar Ministerie. Parrent kreeg niet alleen klappen met een kookpot en een pan, maar ook heel wat steken in zijn arm en zelfs zijn gezicht. "Vandaag zitten de drie toreadores elk met hun eigen rol op de beklaagdenbank. En worden ze geconfronteerd met de vraag wie er verantwoordelijk is voor de dood van de stier."

Alain D. (48) gaf toe dat hij het slachtoffer de keel oversneed. Maar meester Anthony Mallego vroeg aan de juryleden wel om na te denken over de morele verantwoordelijkheid van de verschillende beschuldigden.

Julien B. (33) beweerde dat hij op dat moment van de feiten vooral met zijn muziekbox bezig was. Zijn advocaat pleitte dat zijn cliënt geen mededader was aan de moord op Mihael Parrent (37), maar hoogstens medeplichtig aan doodslag. Meester Kristof Lauwens benadrukte de beperkte rol die B. in het geweld zou gespeeld hebben.

De verdediging van Romuald V. (35) vroeg de vrijspraak gepleit voor moord. Volgens meester Filip De Reuse en meester Christian Clement maakte hun cliënt zich op 6 en 7 december 2017 in Middelkerke enkel schuldig aan lijkverberging en schuldig verzuim.