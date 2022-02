Campingmoord: voorwaardelijke celstraf en werkstraf voor verbergen lijk

Kelly D. en Bruno C. kwamen na de moord naar Middelkerke om 'een probleem op te lossen'. Het openbaar ministerie had 18 maanden effectieve gevangenisstraf geëist.

De politie van Middelkerke kreeg in de nacht van 6 op 7 december 2017 een verdacht voertuig in de gaten in de Spermaliestraat. Bij een controle troffen ze in de koffer het levenloze lichaam aan van een dertiger uit Oostende. Mihael P. was zo goed als onthoofd en deels in brand gestoken. (lees verder onder de foto)

"Probleem oplossen"

Bestuurster Kelly D. en haar passagiers Romuald V. en Bruno C. werden gearresteerd. Even later pakte de politie op een camping in de buurt ook Alain D. en Julien B. op. Het onderzoek wees uit dat D. en C. waren opgetrommeld om een probleem op te lossen. Het koppel was nog op een kerstmarkt in Namen toen Kelly D. werd opgebeld door Romuald V.

Het onderzoek wees uit dat Kelly D. rond 21.30 uur door Romuald V. werd opgebeld "om een probleem op te lossen". Hij zou wenend verteld hebben dat hij net getuige was geweest van een moord. Kelly D. beweert dat ze hem de raad gaf om de politie te bellen. Desalniettemin besloot ze toch zelf naar Middelkerke te komen. Ze werd vergezeld door haar toenmalige vriend Bruno C., met wie ze die avond op een kerstmarkt was in Namen.

Bruno C. houdt vol dat hij onderweg naar Middelkerke niet precies wist wat er gaande was. Nochtans belde Kelly D. in die periode in totaal ruim een uur met Romuald V. "Dit moet een grap zijn", zou Bruno C. gezegd hebben toen Romuald V. hem het verminkte lichaam toonde in de caravan. Volgens zijn advocate Mieke Byttebier is de beklaagde nog steeds zwaar onder de indruk van wat hij toen gezien heeft. Ook hij beweert dat hij nog gezegd heeft dat Romuald V. aangifte moest doen.

Na vijf maanden voorhechtenis werd Bruno C. onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien zou hij zich steeds aan die voorwaarden gehouden hebben. In die omstandigheden vroeg de verdediging met succes om een mildere straf met uitstel, met uitzondering van de voorhechtenis.

Ook Kelly D. erkende dat ze zich schuldig maakte aan lijkverberging. "Ze wist onderweg dat er een serieus probleem was, maar kwam in een situatie die ze zich zelfs in de slechtste film niet kon indenken", aldus meester Pieter Filipowicz. Haar zenuwachtige houding achter het stuur bewijst voor de verdediging dat D. niet koel of beredeneerd te werk ging. Beide beklaagden ontkennen ook dat er een concreet plan was om het lichaam dumpen. De jonge vrouw hervatte na vier maanden voorhechtenis haar rechtenstudie. Ondertussen is ze afgestudeerd en behaalde ze ook een master notariaat. Met het oog op een verdere carrière in die wereld wil de verdediging dan ook dat ze een blanco strafregister kan behouden. Daarom vroeg meester Filipowicz om zijn cliënte opschorting van straf te geven. Ondergeschikt verklaarde ze zich ook bereid om een werkstraf uit te voeren. Als Kelly D. die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt haar alsnog 15 maanden effectieve gevangenisstraf boven het hoofd.

De anderen drie betrokkenen (Romuald, Alain en Julien) zullen zich allicht nog voor de zomer voor het West-Vlaamse hof van assisen moeten verantwoorden voor de moord.

