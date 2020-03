Campingsector aan onze kust getroffen door coronacrisis

Kortingen of tegemoetkomingen voor wie een vaste stacaravan heeft op een camping of vakantiepark zitten er niet meteen in.

De campingfederatie krijgt veel vragen van uitbaters én consumenten. Wie een vakantie boekte met een tent of mobilhome krijgt een tegoedbon. Maar dan is er ook een grote groep mensen met een vaste stacaravan die jaarlijks een vaste som betalen en korting willen.

"ik denk dat we realistisch moeten zijn, onze sector wordt zwaar getroffen. Sowieso als er al sprake zou zijn van compensaties dan zal dat maar voor volgend jaar zijn", aldus Dirk Metsu van de campingfederatie.

Mensen die feitelijk op een camping wonen, wat eigenlijk niet wettelijk is, mogen van de overheid op de camping blijven omdat ze in een noodsituatie zitten en nergens anders terecht kunnen.