Campus Howest opent ten vroegste in 2019

De nieuwbouw van de Howest in de Patersmotewijk in Kortrijk zal ten vroegste in 2019 klaar zijn, als er tenminste geen verzet meer komt van de buurt.

Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Howest plant een nieuwe campus langs de Karel de Goedelaan , maar dat stuit op verzet van de buurtbewoners. Die vrezen overlast, zoals parkeerproblemen. De hogeschool herbekeek daarom al de bouwvergunning, en paste die aan. Maar onvoldoende, zegt een actiecomité.

De vergunning is nu door de stad ingediend bij de provincie, maar mogelijk gaat de buurt dus in beroep. Zonder dat beroep en mits goedkeuring door de provincie zou de bouw van de nieuwe campus in het najaar kunnen starten. Om dan ten vroegste in februari 2019 te openen.