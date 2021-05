Campus P & P stelt greenhouse voor

Het is een wetenschappelijke proeftuin om kinderen warm te maken voor de zogenoemde STEM-experimenten. Stem staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De provincie ondersteunt en betaalt het project omdat er meer kinderen zouden kiezen voor technische opleidingen.

Experimenteren

Bijna drie klaslokalen zijn volledig heringericht voor het greenhouseproject in de technische school in de Stuiverstraat in Oostende.Daar kun je proefondervindelijk onderzoeken wat in de schoolboeken staat. Kinderen van het zesde leerjaar uit de hele provincie kunnen er samen met hun leerkracht, ondergedompeld worden in de wereld van techniek. Vaak gaat het om erg leuke experimenten. Directeur Ludo Viaene: "Ook de bedrijfswereld ondersteunt de proefklas. Er is veel aandacht voor klimaat, afval- en water beheer. De bedoeling is dat hier de komende maanden heel veel kinderen op bezoek komen."