Campus van Vives volledig ontruimd, verdachte nog niet gevonden

De Kortrijkse Vives-campus is volledig ontruimd, dat meldt de Hogeschool. Ze vraagt om beelden van de mogelijke verdachte niet te verspreiden. De mogelijk gewapende man is nog niet gevonden.

De politie is nog altijd bezig met een grootschalige zoekactie op de campus van Hogeschool Vives nadat er een mogelijk gewapende man zou zijn gesignaleerd. Alle gebouwen werden ondertussen geëvacueerd. Het gaat om ongeveer vierduizend studenten plus alle personeelsleden.

De politie kent de identiteit van de dader, maar de man werd voorlopig nog niet gevonden. Vives vraagt om eventuele beelden van de verdachte persoon niet te delen. Dit gebeurt momenteel massaal op verschillende kanalen.

Wie vragen heeft, kan de school via telefoon of sociale media contacteren. "We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. We vragen iedereen om rustig te blijven en vooral niet naar de campus Kortrijk te komen", klinkt het. De campus is volledig afgesloten, alle lessen zijn geschorst. Studenten die ondersteuning wensen, kunnen terecht bij de psychologische dienst van Vives. De contactgegevens staan op de website.

De ordediensten hebben omstreeks 14:30 bevestigd dat de studenten onder begeleiding van de politie hun auto of fiets kunnen komen halen op de parking van campus Vives. Deze delen van de campus zijn intussen volledig uitgekamd en veilig verklaard. In het komende uur zullen de studenten groep per groep begeleid worden.

Wat met Student Welcome?

Er worden ook duizenden studenten verwacht op Student Welcome in Kortrijk vanavond. Het is nog niet duidelijk of dit evenement kan doorgaan.

