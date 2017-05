Canadese piloten krijgen na 100 jaar naam op graf

De twee kwamen in 1917 om het leven tijdens voorbereidende operaties op de Slag bij Mesen en de Derde Slag bij Ieper. Het duurde een eeuw voor ze officieel geïdentificeerd werden. Het gaat om luitenant Lindsay Drummond en tweede luitenant Robert Bennie. Vanmiddag wordt voor hen een monument onthuld in Geluwe, de plaats waar ze met hun vliegtuig neer zijn gestort. Daar was ook een andere Canadese luitenant Thomas Metheral in betrokken.

De piloten werden aanvankelijk begraven op de Duitse begraafplaats van Terhand. In de jaren vijftig werden hun stoffelijke resten overgebracht naar Cement House Cemetery in Langemark. Maar omdat de Duitsers indertijd enkel de naam van één van hen correct registreerden, kreeg alleen hij een graf op naam.

Zoektocht

In 2004 begon Geluwenaar Dirk Decuypere in binnenlandse en buitenlandse archieven een intense zoektocht naar bewijsmateriaal met de bedoeling ook Drummond en Bennie een bekend graf te geven. Hij diende een rapport in bij het Britse Ministerie van Defensie, dat in februari zijn bevindingen aanvaardde, waardoor beide piloten als officieel geïdentificeerd werden beschouwd.