Canadese plechtigheid op Tyne Cot Cemetery

Woensdag en donderdag waren er al verschillende plechtigheden. Het zwaartepunt lag op vrijdagochtend met een twee uur durende herdenking op de grootste geallieerde begraafplaats van de Eerste Wereldoorlog. De Canadese minister van Defensie Harjit Singh Sajjan opende de ceremonie. "Het succes van het Canadese korps versterkte de reputatie van een offensieve kracht aan het Westerse front. Hoewel de kost groot was, verkreeg Canada diep respect voor de moedige acties van onze soldaten. Nu we onze 150ste verjaardag als land vieren, herinneren en eren we de moed van de vele Canadezen die hier vochten."

Het meest emotionele moment was toen er brieven werden voorgelezen van soldaat Roger Lamont, gevolgd door "Hallelujah" van Leonard Cohen, gespeeld door het 22ste koninklijke muziekregiment. De ceremonie werd afgesloten met de Last Post, de traditionele kranslegging en de volksliederen van België en Canada. Daarna bezochten de prominenten de begraafplaats en werd even stilgestaan bij het graf van James Peter Robertson, die de grooste militaire erkenning kreeg, het "Victoria Cross". Op heden blijft het een van de meeste bezochte van de 12.000 graven op Tyne Cot.

De ceremonie is het begin van een lange herdenkingsdag. Om 14 uur is er een korte ceremonie aan het monument van de Canadese dichter John McCrae op Essex Farm in Ieper. Om 16 uur wordt de Zonnebeekse dug-out aan de kerk, die uitzonderlijk droog werd gelegd voor de herdenking, terug plechtig gesloten. De dug-out kreeg de afgelopen 100 dagen 45.000 bezoekers over de vloer. Vrijdag om 18 uur wordt de traditionele fakkeltocht georganiseerd van het Passchendaele Canadian Memorial tot aan de kerk van Passendale. Ook zaterdag, op Wapenstilstand, zijn er nog herdenkingen, onder meer aan de Menenpoort en op Hill 62 in Zillebeke.

