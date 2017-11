Canadezen herdenken Slag Van Passendale

In Passendale heeft Canada op de vooravond van Wapenstilstand de duizenden slachtoffers van de Slag Van Passendale herdacht. Honderden mensen volgden in een indrukwekkende fakkeltocht het traject van de Canadese soldaten van toen.

Honderd jaar geleden vond de Slag van Passendale plaats. Het was één van de bloedigste veldslagen van de Grote Oorlog. Alleen al bij Canada vielen 16.000 slachtoffers. Gisterenavond zakten vele Canadezen af naar Passendale om hun voorouders te herdenken.

In een aangrijpende fakkeltocht liepen de aanwezigen de laatste honderden meters van het traject dat de soldaten 100 jaar geleden ook aflegden. De tocht begon aan het gedenkteken en eindigde 600 meter verder aan de kerk. Het strijken van de vlag luidde het einde in van vier dagen Canadese herdenkingen in de Westhoek.