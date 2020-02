In Alveringem is een cannabisplantage ontdekt met 122 planten. Eén persoon is voorgeleid voor de onderzoekrechter. Het gaat om een Fransman.

De Fransman baatte in Duinkerke een growshop uit, dat is een winkel waar je alles kunt kopen om weedplantages in te richten. De politie kwam hem op het spoor omdat hij ook materiaal leverde in de regio Veurne. Zo werd de cannabisplantage in Alveringem ontdekt. De Fransman zou de grootste afnemer zijn van die plantage.