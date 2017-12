De politiezone Westkust heeft net voor het weekend een cannabisplantage ontdekt met meer dan 1000 planten in een gehuurde loods op het industrieterrein in Nieuwpoort.

Het ging om een professionele plantage die opgebouwd was uit verschillende compartimenten. De plantage was bovendien moeilijk op te sporen, omdat die in de loods hermetisch werd afgesloten. De drugloods is intussen volledig ontmanteld in opdracht van het gerecht van Veurne.

Er is een 37-jarige Nederlander gearresteerd. Hij is aangehouden. De raadkamer heeft intussen ook zijn aanhouding verlengd met een termijn van 1 maand.