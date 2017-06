Cannabisplantage ontmanteld in loods in Westende

De anders rustige Steenstraat in Westende, een woonwijk waar zowel ouderen als jonge gezinnen wonen, werd vrijdagmorgen opgeschrikt door een grote politieactie. Verschillende buurtbewoners zagen politie in burger binnenvallen in een loods die gebruikt wordt door een aannemer uit Ramskapelle. In het gebouw werd een grote cannabisplantage ontmanteld.

De loods was aanpalend aan een garage van een van de huizen in de straat. De buurt reageert verrast. "We hebben nooit iets gemerkt. We hoorden wel lawaai van werken die er uitgevoerd worden, maar verder niets. Ook geen geurhinder", klinkt het bij een van de buren. De sterke geur was gisteren wél merkbaar, toen in de namiddag de civiele bescherming de cannabisplanten kwam ophalen. Hoeveel precies is nog niet bekend. "Het onderzoek is lopende. In dit stadium kunnen we hierover nog niet communiceren", klinkt het bij het Brugs parket.

Dat een cannabisplantage op deze locatie ontdekt wordt, is opmerkelijk. Vlak naast vakantiedorp Marinapark, temidden een woonwijk, waar veel sociale controle is. "Zoiets verwacht je in een verlaten boerderij, maar toch niet hier tussen verschillende woningen", reageert een dame uit de buurt. "De aannemer? Een vriendelijke man. We weten van niets. Iedereen zit met veel vragen. We hebben nooit iets verdachts gezien. Er was wel activiteit, maar dat was altijd in het kader van zijn werkzaamheden als aannemer leek ons". Of er een verdachte is opgepakt, is nog niet bekend.