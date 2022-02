Cannabisplantages in Waregem en Dentergem, internationale drugsbende opgerold

De bende onderhield meerdere cannabisplantages in ons land, en had mensen in dienst voor installatie, onderhoud, pluk en transport. De oogst verdeelden ze vooral via een Nederlandse groothandelaar. Uit financieel onderzoek blijkt dat de criminele winsten onder meer geïnvesteerd zijn in aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Om onder de radar te blijven sloten ze huur- en energiecontracten af onder een valse naam.

Plantages in Waregem en Dentergem

De actie kende gisteren een hoogtepunt met gelijktijdig huiszoekingen op plantages en onderduikadressen in Waregem en Dentergem en tien andere plaatsen in ons land, en in Nederland en Noord-Macedonië. (lees verder onder de foto)

In Waregem vonden speurders drie kweekkamers met 499 planten. In Ronse vonden speurders op één adres vier kweekkamers en 583 planten: de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de lokale politie konden één verdachte oppakken na en vlucht. Ook elders in het land zijn heel wat cannabisplantages ontdekt.

Planten vernietigd

De locaties waar op grote schaal gekweekt werd zijn weer veilig gemaakt, alle planten worden vernietigd. Er is ook cash geld in beslag genomen. In ons land zijn zes mensen opgepakt, ze verschijnen in Kortrijk voor de onderzoeksrechter.

West-Vlaamse speurders werkten ook mee aan de acties in Nederland en Noord-Macedonië. Ook daar zijn drugs gevonden, net als geld en verboden wapens. Ook daar zijn mensen opgepakt. In Noord-Macedonië zijn er aanwijzingen dat de drugsopbrengsten gebruikt zijn om lokaal te investeren, daar loopt intussen een eigen witwasonderzoek.