Captatie- en sproeiverbod verlengd bij ons

Het captatieverbod, waardoor het verboden is om water op te pompen uit sommige polders en onbevaarbare waterlopen in bepaalde bekkens zoals die van de IJzer en de Leie, wordt verlengd tot 14 juli.

Dat heeft gouverneur Decaluwé beslist. De jongste dagen mag er dan in onze provincie wel her en der wat regen gevallen zijn, dat was bijlange niet genoeg om het waterpeil weer te herstellen in de waterlopen. Het advies blijft om drinkwater zo spaarzaam mogelijk te gebruiken. Dat betekent concreet dat er geen drinkwater mag gebruikt worden om auto's te wassen of om tuinen en sportterreinen te beregenen. En dat in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen.

Er worden strengere controles gehouden op het oppompen, als dat niet werkt wordt het captatieverbod uitgebreid naar de Leie. Wie tegen beter weten in toch water oppompt of kostbaar drinkwater verspilt, riskeert een zware boete.