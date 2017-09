Het is vandaag Car Free Day, een initiatief van Taxistop die werkgevers tijdens de week van de mobiliteit aanspoort om extra in te zetten op een duurzame woon-werkmobiliteit.

Duurzame pendelaars worden in de bloemetjes gezet en automobilisten worden aangemoedigd om hun wagen aan de kant te laten. Ook Eandis in Brugge springt mee op die kar. Eandis werkt al jaren aan duurzame dienstverplaatsingen en duurzaam woon-werkverkeer. Van de ongeveer 230 werkenemers die actief zijn in het Brugse, kwam zowat de helft vanochtend met de fiets naar het werk. En daarvoor werden ze beloond.