Carcasse blij met Michelinster

Carcasse in Sint-Idesbald (Koksijde) is één van de vier West-Vlaamse restaurants die een eerste Michelinster hebben gekregen.

Opmerkelijk is dat Carcasse enkel maar vlees op de kaart heeft staan. Bezieler van het restaurant en topslager Hendrik Dierendonck ziet zijn ster als een waardering van Michelin voor zijn concept waarbij alles van het rund of het varken op de kaart wordt gezet.

Chef Anthony Snoeck: “We hebben een supergoeie samenwerking. Alle dagen komt Hendrik met zijn vlees in het restaurant en vraagt hij mij: kan je eventueel iets doen met dit of met dat stuk? Zo’n interactie met je leverancier is leuk en natuurlijk is de kwaliteit altijd top.”

De andere drie West-Vlaamse nieuwkomers zijn Zet’Joe in Brugge, M-Bistro in Nieuwpoort en Goffin in Sint-Kruis.