'Carcasse' is tweede boek van Hendrik Dierendonck

Het kreeg dezelfde naam als zijn restaurant: Carcasse. Het boek gaat dan ook over het ontstaan van zijn restaurant. Daarnaast vind je er een heleboel recepten. Een kenner hoef je niet te zijn om ermee aan de slag te kunnen. “De recepten draaien rond vlees. Het is voor mij belangrijk dat je goed vlees eet, wij zijn de sommeliers van het vlees. Maar er gaat ook veel aandacht naar de groenten die we willen meegeven, want er moet een evenwicht zijn.”

Voor dit boek werkte Hendrik samen met foodfotograaf Piet De Kersgieter. En hij lijkt niet te stoppen, onlangs won hij zijn eerste Michelinster. Binnenkort gaat zijn vierde winkel open in Kortrijk, en hij broedt op plannen voor een tweede restaurant in de Brusselse regio.