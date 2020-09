Cargo blijft het goed doen op luchthaven Oostende

In augustus steeg het verhandelde volume tot 4.407 ton. Een stijging van maar liefst 300%. ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze resultaten zijn het gevolg van de nieuwe maatschappijen zoals Qatar Airways, Magma en Hong Yuan. Daarnaast heeft Egyptair het aantal vluchten ook laten toenemen en zijn er nu ook vluchten die een tussenstop maken in Oostende op weg naar de Verenigde Staten. Het cargovolume steeg tussen januari en eind augustus 35.805 ton. Dit is een stijging van 150,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Passagiers

De passagierstrafiek blijft het door de coronacrisis weliswaar moeilijk hebben. Er was in augustus een kleine verbetering merkbaar, maar toch bleef het passagiersaantal met 20.740 ruim onder de cijfers van augustus 2019. Bovendien zijn enkele bestemmingen op de rode lijst komen te staan.