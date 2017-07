Cargo geselecteerd voor filmfestival in Spanje

Cargo is geselecteerd voor het New Directors-programma, de internationale competitie voor eerste of tweede speelfilms van het Spaanse festival. De winnaar maakt kans op een geldprijs van 50.000 euro. Bij ons opent Cargo op 8 september het Filmfestival Oostende.

Cargo is het verhaal van een gezin dat wordt gedreven tot de rand van de afgrond. In de ijskoude Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot. Hij valt in een diepe coma en laat zijn zoon Jean achter met de verantwoordelijkheid over het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. Na het ongeval komen tal van onderhuidse conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. In de film spelen onder meer Sam Louwyck, Wim Willaert en Sebastien Dewaele mee.