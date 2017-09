Cargo opent morgen Filmfestival

In Cargo draait alles rond de Oostendse vissersfamilie Broucke die tot het uiterste vecht tegen de dreigende teloorgang. Het verhaal speelt zich deels af in volle zee aan boord van visserijschoolschip de Oostende 29 De Broodwinner, speciaal voor de film gecharterd.

Regisseur Gilles Coullier: “We hebben wel heel hard afgezien. Want ik heb ook in de winter gedraaid. Ik wilde dat het koud was, dat de ademlucht zichtbaar uit hun monden kwamen. Ik wou een stiel tonen als die op zijn hardst is. We hebben wel eens de vraag gesteld: waar zijn we in godsnaam aan begonnen?”

En dat had je nog de stugge vissers, die een film over hun vissersgemeenschap eerst niet zagen zitten. Intussen is er een wederzijds vertrouwen gegroeid en zijn ze als maten welkom aan boord. Maar het echte vissersleven, dag en nacht aan de slag, is niks voor Gilles en Sam. Acteur Sam Lowyck: “Het is een keiharde job. Respect voor mensen die dat doen. Maar zelf. Ik denk dat ik … Ik ben geen watje hé. Maar toch misschien een beetje.”

Voor CARGO, de openingsfilm van het Oostendse filmfestival, worden er morgen ruim 3.000 bezoekers verwacht, een record.