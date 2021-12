Cargoschip met besmette bemanning in Zeebrugge aangekomen

De kapitein werd al eerder per heli naar het ziekenhuis gebracht omdat hij ernstig ziek was. Ook een aantal andere bemanningsleden waren met het virus besmet geraakt. En een paar anderen zijn negatief, maar vertonen ziekteverschijnselen. Omdat de omstandigheden op zee alles behalve optimaal waren om een bemanningswissel uit te voeren is uiteindelijk besloten om het schip in de haven toe te laten. De besmette bemanningsleden zitten nu in quarantaine, de anderen zijn opnieuw getest en moeten ook in afzondering omdat ze hoogrisicocontactpersonen zijn. Allicht wisselt een nieuwe bemanning morgen de huidige af nadat het schip grondig is ontsmet. Daarna vervolgt het vrachtschip zijn reis naar Antwerpen.