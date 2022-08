In Langemark-Poelkapelle heeft gisteravond een carjacking plaatsgevonden.

Een koppel dat hun woning aan het verbouwen is, had gisteren een schuifraam verkocht waardoor het huis niet meer slotvast was. ’s Nachts stonden plots vier personen naast hun bed, gewapend met een koevoet. De man kreeg slagen.

De overvallers wilden de twee wagens stelen. Met de eerste wagen lukte het hen niet om te vertrekken, met de tweede wel, maar wat verderop reden ze tegen een verkeersdrempel en sloegen ze op de vlucht. Het parket is een onderzoek gestart.