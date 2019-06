Carjacking in Veurne: verdachte opgepakt

In Veurne is vanmorgen een carjacking gepleegd. Er is ook al een verdachte opgepakt, een Veurnenaar van 25. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De carjacking gebeurde vanmorgen aan de Houtmarkt, dat is vlakbij het gerechtsgebouw van Veurne. Daar sleurde een man een oudere dame van zestig met een hondje achter haar stuur, uit haar wagen. De man probeerde een paar straten verder een ander voertuig te carjacken, maar de bestuurder verzette zich en kreeg een paar slagen. Na de mislukte poging vluchtte de carjacker dan maar met de wagen van de dame. De politie was vrij snel op de hoogte en zette de achtervolging in.

In de Peter Benoitlaan, ter hoogte van het zwembad, kon de politie de gestolen wagen klemrijden. Een viertal wagens en een politiecombi deelden wel in de brokken. De dader zelf zette het na het ongeval op een lopen en de politie moest hem aan staande houden met het geweer in de aanslag.

Opgepakt en lichtgewond naar ziekenhuis

De man werd uiteindelijk ingerekend en is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De 25-jarige Veurnenaar is geen onbekende voor het gerecht. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.