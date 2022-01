Carnaval Blankenberge en Knokke-Heist aan zijden draadje: "Groot feest of niets"

Ook in gemeenten met een carnavalstraditie wachten ze het Overlegcomité van vrijdag in spanning af. En dan zeker eventuele beslissingen over de maatregelen voor de horeca. Die zullen voor de besturen van Blankenberge en Knokke-Heist bepalend zijn.

Carnaval uitstellen naar later dit jaar gaan ze al zeker niet doen. "Een stoet organiseren, dat kan. Dat hebben we bewezen met de kerstparade, maar aan carnaval is ook een feest verbonden. Daar zit je met maatregelen die het onmogelijk maken om carnaval te vieren. Je kan in een café niet zittend carnaval vieren", zegt Bjorn Prässe, burgmeester van Blankenberge.

Knokke-Heist zal na vrijdag een beslissing nemen. "Dan steken we de koppen bij elkaar en beslissen we in de loop van volgende week", besluit Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist.