Caroline Van der Perre uit Houthulst is Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar

RAFF Plastics is een familiaal recyclagebedrijf voor plastic afval met meer dan 45 jaar ervaring. Ze kopen afval, bijvoorbeeld uit de pmd-zak, en recycleren het tot grondstoffen voor bijvoorbeeld plooiboxen, bloempotten, wasmanden en emmers. Van der Perre is 44-jarige en droomt ervan om in de toekomst afval uit de oceaan te verwerken tot bruikbare grondstoffen. "Mijn doelstelling is om het bedrijf verder te doen groeien om zo nog meer afval te recycleren, maar wel altijd met het behoud van onze kmo-mentaliteit", aldus Van der Perre. "Ook in de toekomst willen we het verschil blijven maken, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Recyclage is de toekomst."

Ook Belofte West-Vlaams

Tijdens het evenement in Brussel werd ook een belofte van het jaar gekozen. Dat werd Emma Callens. Zij is 27 en startte in 2018 met EMC Greenroofs. Dat bedrijf uit Ruiselede is gespecialiseerd in groendaken en daktuinen. (lees verder onder de foto)

De 'Womed Award' is een jaarlijks initiatief van Markant en Unizo, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio)