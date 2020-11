Cartooncampagne moet jongeren bewust maken van vruchtbaarheid

Dragen we voldoende zorg voor onze vruchtbaarheid? Leren we onze jongvolwassenen wel voldoende hoe ze hun seksuele gezondheid en vruchtbaarheid beter kunnen beschermen?

Het Kinderwens Expertise Netwerk probeert het kennistekort bij jongeren weg te werken door een ludieke cartooncampagne. De tekeningen zijn van de hand van Lisa Spillebeen uit Emelgem. (lees verder onder de cartoon)

Kennistekort

Volgens het Kinderwens Expertise Netwerk (KEN) is er een groot kennistekort rond vruchtbaarheid. Vruchtbaarheidskansen en mogelijkheden in fertiliteitsbehandelingen worden vaak overschat. ‘18-plussers moeten weten dat naarmate de leeftijd hun eicel- en zaadcelkwaliteit afneemt. Daarenboven toont nieuw onderzoek aan dat ook mannen die later aan kinderen beginnen meer kans op miskramen hebben en het langer duurt voor er een zwangerschap tot stand komt’, klinkt het bij het Kinderwens Expertise Netwerk. (lees verder onder de cartoon)

Tia Hellebaut en Lisa Spillebeen

‘Betere reflectie bij 18+‘ers is cruciaal voor de toekomst’, zegt het KEN. ‘Belangrijk is dat we maatschappelijk gezien meer verantwoordelijkheid nemen. We moeten onze 18-plussers leren reflecteren over toekomstig ouderschap. Willen ze later kinderen of willen ze er geen? Als ze het nog niet weten, wat kunnen ze dan doen om hun seksuele gezondheid en vruchtbaarheid beter te beschermen.’ Via een ludieke cartooncampagne wordt Tia Hellebaut een cartoontype dat 18-plussers wist- je- datjes meegeeft zodat het zeker blijft hangen. De tekeningen zijn van Lisa Spillebeen uit Emelgem. Daarnaast lanceert het Kinderwens Expertise Netwerk in deze belangrijke campagne ook een onlineplatform. (lees verder onder de cartoon)

Kenjevruchtbaarheid.be is een initiatief van Kinderwens VZW, een Vlaams Expertisenetwerk dat vrouwen en mannen ondersteunt in het realiseren van hun gezinsdroom. De VZW werd opgericht door dr. Lode Godderis uit Ingelmunster en Shanti Van Genechten.

Meer opleiding voor professionals

In Vlaanderen start er ook een gloednieuwe opleiding tot preconceptioneel LifestyleConsulent Huisartsen, kinesisten, diëtisten, vroedvrouwen en andere paramedische beroepen bij te scholen om op een goede interdisciplinaire manier te leren samenwerken in preconceptionele zorg. Onderzoek toont aan dat de drie maand voor conceptie cruciaal zijn om gezond aan kinderen te beginnen. Sportatlete Tia Hellebaut wordt ook praktijklector in deze unieke opleiding om de zorgverleners meer educatie aan te leren over het belang van een goed en gezond beweegpatroon. Zorgverleners dienen juiste informatie door te geven aan de patiëntenpopulatie die ze bij zich krijgen.