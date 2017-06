Cartoonfestival voor curieuzeneuzen en wijsneuzen

De editie is gedoopt tot 'Eureka' en keert terug naar de plaats waar het ooit in 1962 begon: in Heist. Op het strand aan het Heldenplen kan je tussen 1 juli en 3 september in een cartoonpaviljoen terecht. Daar ontdek je hoe de mens al eeuwen in de weer is met het vinden van oplossingen voor moeilijkheden die hij in het dagelijkse leven ondervindt. Twaalf Belgische cartoonisten gingen met dat thema aan de slag, onder wie Marec, Kim Duchateau, Lectrr en Ilah.

Gouden Hoed & Press Cartoon

Dat resulteerde in honderden schitterende cartoons die je kunt ontdekken in acht ingeklede themaruimtes. Naast de thematentoonstelling zie je er ook de geselecteerde cartoons van de Gouden Hoed en de Press Cartoon Belgium aanwezig in het cartoonpaviljoen. Alles samen goed voor 440 cartoons vol humor en spitsvondigheid.