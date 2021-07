Cartoonfestival wordt 'Lectrrland'

In Knokke-Heist wordt vandaag het startschot gegeven van de 60ste editie van het cartoonfestival dat in het teken staat van 'Iedereen kampioen'. Nieuw is dat het festival een tekenaar extra in de verf zet.

Het gratis festival biedt bezoekers elk jaar een cartooneske beleving over een bepaald onderwerp. Tijdens de zestigste editie laten de tekenaars hun licht schijnen over het thema sport onder de noemer #sportersbelevenmeer. "Om er nog meer een familievriendelijk evenement van de maken, vindt het festival plaats in cultuurcentrum Sharpoord", aldus de organisatie. "Het wordt groter, belevenisvoller en actiever dan alle voorgaande edities."

(Lees verder onder de foto.)

Lectrrland

Niet alleen de locatie is nieuw, er wordt vanaf nu ook telkens een cartoonist in de kijker gezet. Dit jaar is dat Lectrr, die meteen van de gelegenheid gebruikmaakt om de onafhankelijkheid van Lectrrland uit te roepen. "Een plek waar humor regeert met ijzeren vuist. Een land van melk en honing met een vreemde bijsmaak", zo klinkt het. De gratis thematentoonstelling loopt nog tot en met zondag 29 augustus.