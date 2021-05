Cartoons O-sekoer winnen hoofdprijs Press Cartoon Belgium

De twee cartoons verschenen op sociaal netwerk Facebook, in januari en mei 2020.

De eerste cartoon toont een vlinder, waarvan de vleugels een wereldkaart dragen, weggevreten door een bloedrode kakkerlak met een swastika. De tweede tekening is een valse voorpagina van het beroemde tijdschrift Time, waarop het gezicht van Hitler weergegeven wordt, met een snor die het profiel toont van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Onder de tekening staan de woorden "Racism. The greatest virus".

Ook cartoonist Karl in de prijzen

De tweede prijs gaat naar cartoonist Karl, voor een cartoon die op 8 januari verscheen in Focus Knack naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de aanslag tegen de redactie van Charlie Hebdo. De derde prijs gaat naar Dubus voor een cartoon die begin maart gepubliceerd werd in La Dernière Heure over Europa en de migratiecrisis.

De jury was dit jaar samengesteld uit wetenschappers of persoonlijkheden die op het voorplan stonden tijdens de coronacrisis. Onder hen virologen Steven Van Gucht, Emmanuel André en Yves Van Laethem, maar ook infectiologe Leila Belkhir en intensivist Geert Meyfroidt.

De prijzen worden uitgereikt tijdens de opening van het International Cartoon Festival van Knokke-Heist op zaterdag 3 juli 2021.