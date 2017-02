Casa Hogar krijgt nieuw leven ingeblazen

Onder impuls van Michel D'Hooghe wordt er nieuw leven gepompt in Casa Hogar. Dat is het sociaal project in het Mexicaanse Toluca dat in 1987 werd opgestart na het WK Voetbal in 1986.

D'hooghe gaf in Brugge samen met voetbaltrainer Hugo Broos tekst en uitleg naar aanleiding van de 30e verjaardag van het tehuis voor straatkinderen. D'Hooghe wil Casa Hogar een nieuw elan geven. "Na 25 jaar ging het inderdaad wat moeilijker", zegt D'Hooghe. "We kregen signalen dat de zorg en het aantal kinderen afnam en dat de fondsen opdroogden." Ook de Voetbalbond trok vijf jaar geleden de stekker uit het project.

De gewezen voorzitter van de Belgische Voetbalbond wou het project geen stille dood laten sterven. "Ik ben daarom een tweetal jaar geleden beginnen rondbellen om financiële steun te krijgen." Met succes, want enkele ondernemers zoals Bart Coeman, Christopher Van Hemelryck-Bray en Karl Dhont stapten mee in het bestuur en intussen staan er al enkele initiatieven in de steigers, te beginnen met een gala-avond op 8 juni in Jabbeke. Daar zullen onder meer enkele gesigneerde voetbalshirts geveild worden. Er wordt ook gewerkt aan een handelsmissie in 2018 in samenwerking met Flanders Investment Trade.

Bedrijven kunnen peter worden van een kind. "Op jaarbasis hebben we ongeveer 5.000 euro kosten per kind", zegt D'Hooghe. "We mikken op 26 tot 30 kinderen. Binnenkort komen er alvast een viertal bij." Met Hugo Broos en voetbalster Imke Courtois krijgt het project ook twee ambassadeurs. "Ik hoop nog op steun van de huidige kern. Uiteindelijk luidt de naam nog steeds Casa Hogar Diablos Rojos de Belgica", aldus D'Hooghe. "Dank hoef ik niet, want ik beleefde al veel meer vreugde dan de inspanningen die ik erin stak."

Het idee van Casa Hogar ontsproot in 1986, toen de Rode Duivels in Mexico de halve finale haalden van het WK Voetbal. De toenmalige kern, met D'Hooghe als delegatieleider, wou in Toluca symbolisch iets doen om de aanwezigheid van de Belgen te herinneren. Ondertussen werden ruim 500 kinderen opgevangen in Casa Hogar en zijn er zes socio-culturele centra gebouwd met onder meer een onderwijsaanbod.