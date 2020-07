Casino Middelkerke heropent na 109 dagen opnieuw de deuren

Directeur van Casino Middelkerke Yves Janssen is blij: “Onze grootste challenge voor de komende zomermaanden is de goede balans te vinden tussen veiligheid en een bruisende avond vol spanning en plezier.

Dit zomerseizoen zal er voor veel inwoners en kustbezoeker anders uitzien. De vele optredens en andere publieke evenementen aan de kust zorgden jaarlijks voor de ontspanning van heel wat kustgangers. Helaas kunnen veel van deze mooie evenementen voorlopig niet doorgaan. Voor deze mensen willen we een veilig alternatief bieden in het casino. Onze medewerkers in casino Middelkerke staan alvast klaar om de uitdaging aan te gaan onder strikte voorwaarden.”

Het is de allereerste keer dat het casino zo lang gesloten was. De bar & restaurant zal openen conform de regels opgelegd aan de horeca. Voor het casino hanteren we onze gewone openingsuren tot en met sluitingsuur. Er zijn geen restricties hiervoor opgelegd dus openen we graag zoals de oude gewoonte.